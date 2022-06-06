Папа малышки находился в соседней комнате
5 июня в городе Усолье-Сибирское Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа дома, оставшись без внимания взрослых.
Следователи установили, что девочка находилась дома под присмотром отца. Когда мужчина отвлёкся, дочь забежала в детскую комнату и облокотилась на москитную сетку.
Малышку доставили в больницу, где медики сообщили о случившимся в полицию.
В пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области отмечают, что с начала года произошло уже 12 подобных случаев с детьми.
В Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия, Фото:
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