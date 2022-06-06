В Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна

Папа малышки находился в соседней комнате



5 июня в городе Усолье-Сибирское Иркутской области четырёхлетняя девочка выпала из окна второго этажа дома, оставшись без внимания взрослых.



Следователи установили, что девочка находилась дома под присмотром отца. Когда мужчина отвлёкся, дочь забежала в детскую комнату и облокотилась на москитную сетку.



Малышку доставили в больницу, где медики сообщили о случившимся в полицию.



В пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области отмечают, что с начала года произошло уже 12 подобных случаев с детьми.

