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В Бурятии заявили о приравнивании поджогов травы к диверсии

В Бурятии заявили о приравнивании поджогов травы к диверсии
Происшествия, 
Ситуация с ландшафтными пожарами в республике остаётся непростой

В Бурятии остаётся напряжённой ситуация с ландшафтными пожарами. Трава горит едва не ежедневно, особенно на фоне неустойчивой ветреной погоды.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев загорания сухой травы. Общая площадь пожаров составила 15,6 га.

При этом год назад на эту же дату ни было ни одного подобного пожара.

- В целях организации работы по предотвращению и тушению природных пожаров ежедневно работает оперативный штаб по тушению лесных и ландшафтных пожаров под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пётр Мордовской дал поручения главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств. Так, он потребовал усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп. Кроме того, должна быть увеличена оперативность реагирования на возникающие лесные и ландшафтные пожары. Помимо этого, поручено усилить информационную работу по противопожарной агитации населения.

- Наша главная задача — это информационная работа с населением республики по соблюдению требований особого противопожарного режима и недопущению выжиганий травы и мусора. Халатное обращение с огнём в такую неустойчивую ветреную погоду равносильно диверсии, - подчеркнул Пётр Мордовской.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшный пожар, возникший из-за загоревшейся травы, произошёл 25 мая в Заиграевском районе. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на СНТ «Лето». Дотла сгорели семь домов, а также 14 надворных построек. Пожар, вероятно, возник из-за того, что неизвестный выбросил окурок из машины на поле.


пожар

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