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В Бурятии семь домов сгорели, вероятно, из-за выброшенного из машины окурка

В Бурятии семь домов сгорели, вероятно, из-за выброшенного из машины окурка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Проверку по крупному пожару в СНТ «Лето» начали следователи

В Заиграевском районе Бурятии следователи начали процессуальную проверку в связи с сильным пожаром в СНТ «Лето», который произошёл накануне, 25 мая.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар начался вблизи села Усть-Брянь, где загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра огонь вскоре достиг границ садового некоммерческого товарищества «Лето» и перекинулся на строения. Местные власти предупредили о возможной эвакуации жителей.

Пожар, который начался около 13 часов, полностью ликвидировали к 21:40. Накануне сообщалось о 10 уничтоженных строениях. Сегодня стало точно известно, что сгорели семь домов, а также 14 надворных построек.


Причиной страшного пожара, вероятнее всего, стал неизвестный курильщик, который выбросил окурок из окна ехавшего автомобиля.

- По предварительным данным, возгорание травы произошло из-за неосторожного обращения неизвестных лиц с огнём. Очаг мог находиться вблизи автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга. Не исключено, что причиной пожара послужил тлеющий окурок, брошенной из проезжающей машины. Естественной преградой для огня на пути к границам садового товарищества являлась река Брянка, однако из-за сильных порывов ветра огонь преодолел водное препятствие и продолжил распространяться, - сообщили в следственном управлении СКР по Бурятии.

Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия. В том числе будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за выполнение в населённом пункте противопожарных мероприятий, обеспечивающих безопасность людей и инфраструктуры.

пожар следственный комитет

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