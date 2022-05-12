«Я вам больше никогда не попадусь», - обещал на допросе задержанный
В посёлке Залари Иркутской области пьяный мотоциклист, увидев патрульную машину, попытался скрыться. В ходе погони он угодил в канаву.
Всё произошло около полуночи. Сотрудники ДПС патрулировали посёлок, когда заметили подозрительного водителя мотоцикла. Молодой человек внезапно завёл транспорт и попытался скрыться.
- Проехав небольшое расстояние, он не справился с управлением, свернул с проезжей части и опрокинулся. После этого он пытался убежать, однако был задержан инспекторами ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Лихачом оказался 22-летний местный житель. Водительские права и документы на мотоцикл у него отсутствовали.
На допросе молодой человек признался, что удирал от полицейских из-за боязни перед родителями. Также он пообещал, что отныне больше никогда не попадётся на нарушениях.
- Я не вас испугался, меня мама прибьёт за то, что потерял мотоцикл. Документов нет, прав нет, кто мне отдаст мотоцикл? Я больше никогда не попадусь вам, - заявил задержанный.
По результатам освидетельствования у лихача установлено состояние алкогольного опьянения. На него составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Назначен арест сроком на 10 суток.
В Иркутской области пьяный мотоциклист, удирая от полицейских, угодил в канаву
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