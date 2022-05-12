 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 мая

11 мая

Популярное

В Иркутской области пьяный мотоциклист, удирая от полицейских, угодил в канаву

Происшествия, 
«Я вам больше никогда не попадусь», - обещал на допросе задержанный

В посёлке Залари Иркутской области пьяный мотоциклист, увидев патрульную машину, попытался скрыться. В ходе погони он угодил в канаву.

Всё произошло около полуночи. Сотрудники ДПС патрулировали посёлок, когда заметили подозрительного водителя мотоцикла. Молодой человек внезапно завёл транспорт и попытался скрыться.

- Проехав небольшое расстояние, он не справился с управлением, свернул с проезжей части и опрокинулся. После этого он пытался убежать, однако был задержан инспекторами ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Лихачом оказался 22-летний местный житель. Водительские права и документы на мотоцикл у него отсутствовали.

На допросе молодой человек признался, что удирал от полицейских из-за боязни перед родителями. Также он пообещал, что отныне больше никогда не попадётся на нарушениях.

- Я не вас испугался, меня мама прибьёт за то, что потерял мотоцикл. Документов нет, прав нет, кто мне отдаст мотоцикл? Я больше никогда не попадусь вам, - заявил задержанный.

По результатам освидетельствования у лихача установлено состояние алкогольного опьянения. На него составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Назначен арест сроком на 10 суток.
ДТП мотоциклисты алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии перечислила мошенникам 2,5 млн рублей
Жительница Бурятии перечислила мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, 12.05.2022
Мошенник «обрабатывал» свою жертву почти четыре часа
Бурятские таможенники задержали на границе туристов с патронами
Бурятские таможенники задержали на границе туристов с патронами
Происшествия, 12.05.2022
Патроны обнаружили в автомобилях, которые следовали в Монголию
В Бурятии застолье двух подруг окончилось огнестрелом
В Бурятии застолье двух подруг окончилось огнестрелом
Происшествия, 12.05.2022
Женщины поссорились из-за старых обид, и одна из них выстрелила в другую
В Иркутской области после гибели лесника на пожаре возбудили дело
В Иркутской области после гибели лесника на пожаре возбудили дело
Происшествия, 12.05.2022
Следователи выясняют обстоятельства трагедии
В Бурятии пожар потушили возле склада исправительного учреждения
В Бурятии пожар потушили возле склада исправительного учреждения
Происшествия, 12.05.2022
Огонь подбирался к складу учреждения и жилым домам
В Иркутске осудили семью контрабандистов леса
В Иркутске осудили семью контрабандистов леса
Происшествия, 12.05.2022
Отец и дочь организовали вывоз вырубленной «чёрными» лесорубами деревьев
В Бурятии пастух стал виновником двух лесных пожаров
В Бурятии пастух стал виновником двух лесных пожаров
Происшествия, 12.05.2022
Пастух устроил пожар, чтобы быстрее появилась зелёная трава
В Бурятии поймали пожилого извращенца
В Бурятии поймали пожилого извращенца
Происшествия, 12.05.2022
Пожилой мужчина, который оголял гениталии перед девочкой, найден и задержан
В Улан-Удэ «заминировали» гимназию
В Улан-Удэ «заминировали» гимназию
Происшествия, 12.05.2022
На месте работают экстренные службы
В Бурятии мужчина пытался обокрасть посетительницу кафе
В Бурятии мужчина пытался обокрасть посетительницу кафе
Происшествия, 12.05.2022
Подозреваемого задержали приехавшие росгвардейцы
Двое улан-удэнцев осквернили могилу
Двое улан-удэнцев осквернили могилу
Происшествия, 12.05.2022
Молодые люди нанесли на надгробный памятник оскорбительные надписи
В Бурятии оперативно потушили сложные лесные пожары
В Бурятии оперативно потушили сложные лесные пожары
Происшествия, 12.05.2022
Тушение осложнялось сильным порывистым ветром

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^