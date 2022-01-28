Вор специально ездил по гаражным кооперативам
Полицейские Саянска задержали иркутянина по подозрению в краже аппаратуры для майнинга.
- Через вентиляционный короб в гаражный бокс местного жителя проник неизвестный и похитил оборудование для добычи криптовалюты стоимостью 300 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний житель Иркутска, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Как пояснил сам задержанный, в Саянск он приехал к знакомому. Одолжив машину, он специально ездил по гаражным кооперативам и прислушивался к характерному шуму от работы оборудования.
Украденные машинки планировал продать и приобрести себе автомобиль.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». После проведения необходимых следственных действий оборудование будет возвращено владельцу.
Иркутянин по шуму нашёл майнинговое оборудование и украл его
Происшествия, Фото:
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