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Иркутянин обманул жителя Новокузнецка на 470 тысяч

Иркутянин обманул жителя Новокузнецка на 470 тысяч
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Мужчина разместил объявление о продаже несуществующего авто

Иркутянин обманул 58-летнего жителя Новокузнецка.

В октябре житель Кемеровской области нашёл в Интернете объявление о продаже машины и связался с владельцем автомобиля. Договорившись о покупке авто, доверчивый мужчина перевел на банковский счет «владельца машины» 470 тысяч. Однако транспорт так и не получили.

Сотрудники транспортной полиции установили личность мошенника – им оказался ранее судимый 35-летний иркутянин. Обвиняемый привлекался к ответственности за имущественные преступления. Аферист опубликовывал ложные объявления в Сети о продаже автомобилей, при этом никаких машин у него не было.

Полицейские изъяли сотовый телефон, с которого велась переписка, и банковскую карту задержанного.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Мошенника заключили под стражу.


мошенничество

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