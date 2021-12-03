Мужчина разместил объявление о продаже несуществующего авто
Иркутянин обманул 58-летнего жителя Новокузнецка.
В октябре житель Кемеровской области нашёл в Интернете объявление о продаже машины и связался с владельцем автомобиля. Договорившись о покупке авто, доверчивый мужчина перевел на банковский счет «владельца машины» 470 тысяч. Однако транспорт так и не получили.
Сотрудники транспортной полиции установили личность мошенника – им оказался ранее судимый 35-летний иркутянин. Обвиняемый привлекался к ответственности за имущественные преступления. Аферист опубликовывал ложные объявления в Сети о продаже автомобилей, при этом никаких машин у него не было.
Полицейские изъяли сотовый телефон, с которого велась переписка, и банковскую карту задержанного.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Мошенника заключили под стражу.
Иркутянин обманул жителя Новокузнецка на 470 тысяч
Происшествия, Фото:
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