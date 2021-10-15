Житель Бурятии воровал из домов сирот металл на продажу

Деньги мужчина тратил на спиртное



Житель Иволгинского района Бурятии обвиняется в краже.



По версии следствия, в феврале мужчина совершил серию краж из пяти домов, расположенных в сёлах Сотниково и Поселье. Дома находятся в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Республиканский ресурсный центр «Семья», относятся к специализированному жилищному фонду для детей-сирот.



Мужчина украл электрическую проводку и металлические предметы, находящиеся в домах. Похищенное он сдавал в пункт приёма металла, а вырученные деньги тратил на алкоголь. Часть имущества изъята в ходе предварительного расследования и возвращена владельцу. Преступными действиями причинён имущественный вред на сумму 26,4 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

