Деньги мужчина тратил на спиртное
Житель Иволгинского района Бурятии обвиняется в краже.
По версии следствия, в феврале мужчина совершил серию краж из пяти домов, расположенных в сёлах Сотниково и Поселье. Дома находятся в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Республиканский ресурсный центр «Семья», относятся к специализированному жилищному фонду для детей-сирот.
Мужчина украл электрическую проводку и металлические предметы, находящиеся в домах. Похищенное он сдавал в пункт приёма металла, а вырученные деньги тратил на алкоголь. Часть имущества изъята в ходе предварительного расследования и возвращена владельцу. Преступными действиями причинён имущественный вред на сумму 26,4 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии воровал из домов сирот металл на продажу
Происшествия, Фото:
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