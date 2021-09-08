Один из виновников находится под арестом, на другого возбудили уголовное дело
Полицейские задержали и возбудили уголовное дело на угонщика «Мазды» - именно этот автомобиль сбил 6 сентября в Улан-Удэ 13-летнего мальчика. Машину клиента угнал 23-летний работник автомойки. Прежде он никогда не был судим.
Как сообщал «Байкал-Daily», компания из парней и девушек каталась на угнанном автомобиле. Возле «зебры» на улице Тобольская автомобиль сбил мальчика. Пассажиры, даже не посмотрев на сбитого ребёнка, тут же сбежали с места. Водитель короткое время постоял рядом с лежащим мальчиком, зачем-то пытался оттащить травмированного ребёнка, а затем также скрылся с места. Спустя некоторое время водитель был задержан, выяснилось, что он пьян.
Тогда же сообщалось, что автомобиль был угнан. Сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии раскрыли подробности угона.
Выяснилось, что 23-летний работник автомойки угнал «Мазду» клиента после того, как выполнил полировку кузова. Ключи автовладелец оставил в замке зажигания, чтобы работники перегнали машину с улицы в бокс.
- Выполнив услугу по полировке кузова транспорта, сотрудник решил прокатиться на чужом авто. Он купил в магазине спиртное и по возвращению стал распивать алкоголь. К распитию присоединился его 34-летний коллега, с которым впоследствии была продолжена поездка на автомобиле клиента. А затем в салоне машины оказались и девушки, - рассказали в МВД по Бурятии.
Позже, уже ночью приятель угонщик сел за руль. Утром, проезжая по улице Тобольская, он и сбил ребёнка.
По горячим следам водитель и угонщик были задержаны полицейскими.
В отношении водителя, не имевшего права управления транспортом, составлены административные материалы. Суд назначил ему административный арест на 15 суток.
На автомойщика, который угнал автомобиль, возбуждено уголовное дело. Свою вину в неправомерном завладении транспортом работник признал.
Дознание продолжается.
В Улан-Удэ ребёнка сбил автомобиль, угнанный автомойщиками
Происшествия, Фото:
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