Сбежавшие пассажиры даже не посмотрели на лежащего на дороге мальчика
УГИБДД по Бурятии представило видео наезда на 13-летнего мальчика, который произошёл 6 сентября на улице Тобольская в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», ребёнка сбил пьяный водитель автомобиля «Мазда», а после и он, и его пассажиры скрылись с места.
Камера сняла, как это произошло. Автомобиль сбивает мальчика, после чего останавливается. На помощь первыми приходят люди из двух других машин, которые видели момент наезда. Они тут же бегут к лежащему на дороге ребёнку.
В это время с заднего пассажирского сиденья аккуратно выходят парень и девушка. Даже не глядя на сбитого ребёнка, они тут же уходят с места аварии. Вскоре к ним присоединяется ещё одна девушка-пассажирка. Она также не пытается оказать никакой помощи и уходит быстрым шагом.
Водитель, сбивший мальчика, между тем, зачем-то хватает его, пытаясь оттащить с дороги, хотя травмированных людей ни в коем случае нельзя трогать. К счастью, очевидцы его останавливают. Затем водитель также скрывается с места аварии. Поняв, что он сбегает, девушка-очевидец успевает сфотографировать госномер автомобиля.
Сбежавших водителя и пассажиров спустя короткое время нашли полицейские. Установлено, что водитель был пьян, а также не имеет водительских прав.
Кроме того, выяснилось, что автомобиль был угнан. Машину угнал работник СТО, который в момент аварии ехал в машине пассажиром.
Задержанный водитель заявил полицейским, что «засмотрелся на пассажира» и потому не увидел ребёнка. На вопрос, почему он скрылся с места аварии, ответил: «Просто испугался».
В Улан-Удэ показали, как водитель и пассажиры сбежали, бросив сбитого ребёнка
Происшествия, Фото:
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