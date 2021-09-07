Пьяный улан-удэнец на угнанной машине сбил ребёнка и сбежал



Ещё одно ДТП с участием ребёнка произошло в тот же день около шести часов вечера на улице Приречная. 29-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», следуя по внутридворовой территории, сбил пятилетнего мальчика.



- Ребёнок с травмами госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции по Бурятии.





Утром 6 сентября в Улан-Удэ автомобиль «Мазда» сбил 13-летнего мальчика. Наезд произошёл на улице Тобольская прямо на пешеходном переходе. Автомобилем управлял 34-летний пьяный мужчина, к тому же не имеющий водительских прав.- Водитель автомобиля «Мазда», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения, на улице Тобольская на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд пешехода 2008 года рождения. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Водитель и пассажиры «Мазды» с места аварии скрылись, не оказав помощи ребёнку. Однако позже нашли и задержали полицейские.- В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП и ч. 2 ст. 12.27 КоАП, - уточнили в УГИБДД.Как выяснилось, автомобиль был угнан. Угнал авто работник СТО, который дал покататься своему приятелю. Именно друг угонщика и сбил мальчика.