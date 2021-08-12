 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 августа

11 августа

Популярное

В Иркутской области пропавшая бабушка прошла ночью пешком 20 км

В Иркутской области пропавшая бабушка прошла ночью пешком 20 км
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Поиски длились до самого утра

Накануне ночью в полицию поступил звонок от жительницы посёлка Октябрьский в Иркутской области. Встревоженная женщина рассказала, что её 71-летняя мать около 11 часов вечера ушла из дома и пропала.

Женщина предположила, что её пожилая мама могла отправиться в сторону деревни Тахтомай, где ранее жила.

Сотрудники дежурной части подготовили ориентировку и направили группу поиска в указанном направлении для проверки трассы. Полицейские обследовали дорогу и сам посёлок, однако пенсионерку там не обнаружили. Кроме того, по пути вероятного следования женщины в различных местах полицейские оставили ориентировку.

Поиски не прекращались до утра. Их осложнял дым и спустившийся туман.

Ранним утром в дежурную часть позвонила работница заправочной станции, где была размещена ориентировка. Бдительная работница сообщила, что видела похожую под описание путницу и указала направление, в которой та следовала.

Проверив поступившую информацию, полицейские вскоре действительно нашли пропавшую женщину. Никаких противоправных действий в отношении неё не совершено. Бабушку доставили родным и близким.

По предварительным данным, пенсионерка прошла около 20 километров.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области сорвал с женщины украшений на 200 тысяч
Житель Иркутской области сорвал с женщины украшений на 200 тысяч
Происшествия, 12.08.2021
Нападение произошло возле железнодорожных путей
В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа
В Улан-Удэ живодёрка сбросила котёнка с четвёртого этажа
Происшествия, 12.08.2021
На женщину, жестоко убившую котёнка, возбудили уголовное дело
В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой
В Бурятии автомобиль насмерть задавил торговку ягодой
Происшествия, 12.08.2021
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе
Улан-удэнец перечислил мошенникам 14,5 млн рублей
Улан-удэнец перечислил мошенникам 14,5 млн рублей
Происшествия, 12.08.2021
Мужчина, лишившийся огромной суммы, знал о способах мошенничества, но не верил, что станет их жертвой
Для пострадавших от града и подтоплений жителей Бурятии выделили 15 млн
Для пострадавших от града и подтоплений жителей Бурятии выделили 15 млн
Происшествия, 12.08.2021
Пострадавшие от разгула стихии смогут получить до 100 тысяч рублей
Забайкалец убил женщину и выбросил её тело в мусорку
Забайкалец убил женщину и выбросил её тело в мусорку
Происшествия, 12.08.2021
Тело обнаружил водитель мусоровозной машины
В Улан-Удэ очевидец «сдал» пьяного водителя
В Улан-Удэ очевидец «сдал» пьяного водителя
Происшествия, 12.08.2021
Пьяного водителя задержали росгвардейцы
В Бурятии «чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками по посёлку
В Бурятии «чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками по посёлку
Происшествия, 12.08.2021
Незаконные рубщики леса ехали на большой скорости и создавали аварийные ситуации
В Бурятии охранник нефритового участка выстрелил в «чёрного копателя»
В Бурятии охранник нефритового участка выстрелил в «чёрного копателя»
Происшествия, 12.08.2021
ЧП произошло ночью на охраняемом участке по добыче нефрита  
В Бурятии водитель Toyota RAV4 протаранил дерево
В Бурятии водитель Toyota RAV4 протаранил дерево
Происшествия, 12.08.2021
В результате аварии есть один пострадавший
В Чите у спящего водителя украли пистолет
В Чите у спящего водителя украли пистолет
Происшествия, 12.08.2021
Мужчина не закрыл окна, когда лёг спать в машине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^