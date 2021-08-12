Поиски длились до самого утра
Накануне ночью в полицию поступил звонок от жительницы посёлка Октябрьский в Иркутской области. Встревоженная женщина рассказала, что её 71-летняя мать около 11 часов вечера ушла из дома и пропала.
Женщина предположила, что её пожилая мама могла отправиться в сторону деревни Тахтомай, где ранее жила.
Сотрудники дежурной части подготовили ориентировку и направили группу поиска в указанном направлении для проверки трассы. Полицейские обследовали дорогу и сам посёлок, однако пенсионерку там не обнаружили. Кроме того, по пути вероятного следования женщины в различных местах полицейские оставили ориентировку.
Поиски не прекращались до утра. Их осложнял дым и спустившийся туман.
Ранним утром в дежурную часть позвонила работница заправочной станции, где была размещена ориентировка. Бдительная работница сообщила, что видела похожую под описание путницу и указала направление, в которой та следовала.
Проверив поступившую информацию, полицейские вскоре действительно нашли пропавшую женщину. Никаких противоправных действий в отношении неё не совершено. Бабушку доставили родным и близким.
По предварительным данным, пенсионерка прошла около 20 километров.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области пропавшая бабушка прошла ночью пешком 20 км
Происшествия, Фото:
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