В Иркутской области пропавшая бабушка прошла ночью пешком 20 км

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поиски длились до самого утра



Накануне ночью в полицию поступил звонок от жительницы посёлка Октябрьский в Иркутской области. Встревоженная женщина рассказала, что её 71-летняя мать около 11 часов вечера ушла из дома и пропала.



Женщина предположила, что её пожилая мама могла отправиться в сторону деревни Тахтомай, где ранее жила.



Сотрудники дежурной части подготовили ориентировку и направили группу поиска в указанном направлении для проверки трассы. Полицейские обследовали дорогу и сам посёлок, однако пенсионерку там не обнаружили. Кроме того, по пути вероятного следования женщины в различных местах полицейские оставили ориентировку.



Поиски не прекращались до утра. Их осложнял дым и спустившийся туман.



Ранним утром в дежурную часть позвонила работница заправочной станции, где была размещена ориентировка. Бдительная работница сообщила, что видела похожую под описание путницу и указала направление, в которой та следовала.



Проверив поступившую информацию, полицейские вскоре действительно нашли пропавшую женщину. Никаких противоправных действий в отношении неё не совершено. Бабушку доставили родным и близким.



По предварительным данным, пенсионерка прошла около 20 километров.





По информации ГУ МВД по Иркутской области

