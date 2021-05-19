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Возле границы Бурятии произошло очередное монгольское землетрясение

Возле границы Бурятии произошло очередное монгольское землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Землетрясение случилось рано утром

Сегодня в 5:40 произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой в эпицентре 4. Эпицентр находился в 54 км юго-западнее от посёлка Монды Тункинского района Бурятии.

- По информации единой дежурно-диспетчерской службы, афтершок на территории Бурятии не ощущался. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Сообщения о пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС не поступали, - сообщает республиканское ГУ МЧС.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 мая произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой в эпицентре 4,4. Эпицентр находился в 63 км юго-западнее от населённого пункта Монды. Тогда афтершок на территории республики тоже не ощущался.

землетрясение
 
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