Землетрясение случилось рано утром
Сегодня в 5:40 произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой в эпицентре 4. Эпицентр находился в 54 км юго-западнее от посёлка Монды Тункинского района Бурятии.
- По информации единой дежурно-диспетчерской службы, афтершок на территории Бурятии не ощущался. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Сообщения о пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС не поступали, - сообщает республиканское ГУ МЧС.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 мая произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой в эпицентре 4,4. Эпицентр находился в 63 км юго-западнее от населённого пункта Монды. Тогда афтершок на территории республики тоже не ощущался.
Возле границы Бурятии произошло очередное монгольское землетрясение
Происшествия, Фото:
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