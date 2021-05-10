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В Бурятии не ощутили монгольское землетрясение

В Бурятии не ощутили монгольское землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сейсмособытие случилось сегодня утром

Сегодня, 10 мая, в 8:36 произошёл афтершок на территории Монголии с магнитудой в эпицентре 4,4. Эпицентр находился в 63 км юго-западнее от населённого пункта Монды Тункинского района Бурятии. По информации ЕДДС афтершок на территории республики не ощущался. Объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме.

Сообщения о пострадавших и разрушениях в оперативно-дежурную смену ЦУКС не поступали. Информация уточняется, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
землетрясение
 
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