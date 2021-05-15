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Крупный пожар в Иркутской области: горят дачные дома

Крупный пожар в Иркутской области: горят дачные дома
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Два пожара произошли днём в субботу в Бодайбо

В городе Бодайбо борются с двумя крупными пожарами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Один из пожаров возник в садоводстве «Берёзка» в третьем часу дня из-за горения сухой травы. При порывах ветра огонь перекинулся на дачные домики.

В результате пожара уничтожены пять дачных домов и надворные постройки на площади общей площади 350 квадратных метров.

К тушению привлечены силы и средства МЧС, пожарно-спасательной службы, администрации Бодайбинского района. Экскаватор делает минерализованную полосу для устранения риска дальнейшего распространения огня в условиях сильного ветра. Всего в тушении задействовано 11 человек и пять единиц техники.



Одновременно в Бодайбо идёт тушение пожара на улице Первомайская. Сообщение о пожаре поступило на телефон «101» в 15.20 часов. Очевидцы сообщали о том, что горят три деревянных жилых дома. К тушению были направлены 16 человек и семь единиц техники.

В настоящее время пожар локализован на площади около 100 квадратных метров. Уничтожены два жилых дома и надворные постройки, ещё один дом повреждён.

Дознавателям МЧС удалось установить, что пожар на улице Первомайской возник в результате короткого замыкания электропроводки на входе в дом. Из-за этого загорелись дом, сухая трава и постройки на участках.

Погибших и пострадавших нет.


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