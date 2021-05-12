В Бурятии в ДТП попал пьяный 16-летний водитель мопеда

- Несовершеннолетний водитель прав управления транспортом не имеет. Он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия была приглашена мать подростка, в присутствии которой было проведено освидетельствование - результат показал 0,44 мг/л, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



