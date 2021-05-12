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В Бурятии в ДТП попал пьяный 16-летний водитель мопеда

В Бурятии в ДТП попал пьяный 16-летний водитель мопеда
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадали двое приятелей

Сегодня ночью в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП с участием пьяного 16-летнего водителя мопеда.

По предварительным данным, на улице Комарова в Джиде 69-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» совершил столкновение с мопедом «Альфа» под управлением 16-летнего подростка.

В результате ДТП травмы получили водитель мопеда и его 19-летний пассажир, который был без мотошлема.

- Несовершеннолетний водитель прав управления транспортом не имеет. Он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия была приглашена мать подростка, в присутствии которой было проведено освидетельствование - результат показал 0,44 мг/л, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 10 мая в ДТП на Элеваторе в Улан-Удэ погиб мотоциклист, не имевший водительских прав. 26-летний водитель мотоцикла «Хонда» врезался в бетонное ограждение и скончался на месте.
ДТП алкогольное опьянение
 
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