Читинец по чужому паспорту получил кредиты на полмиллиона

Подозреваемый в мошенничестве при оформлении кредитов задержан



В Чите полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при оформлении кредитов, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Сообщение о преступлении в дежурную часть поступило от представителя банка. Выяснилось, что неизвестный через интернет оформил кредит по паспорту другого человека. Когда владельцу документа стали поступать смс-сообщения о просроченных платежах, он обратился в банк и сообщил, что кредит не оформлял. Установлено, что на его имя был получен займ в сумме 151 155 рублей.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний читинец, который оформил онлайн кредит, используя поддельные документы.



В ходе дальнейшей работы установлена его причастность к совершению еще двух хищений. Аналогичным образом мужчина похитил 300 тысяч рублей.



По всем фактам хищений, совершённых путем обмана и злоупотребления доверием, возбуждены уголовные дела.

