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Читинец по чужому паспорту получил кредиты на полмиллиона

Читинец по чужому паспорту получил кредиты на полмиллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый в мошенничестве при оформлении кредитов задержан

В Чите полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при оформлении кредитов, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Сообщение о преступлении в дежурную часть поступило от представителя банка. Выяснилось, что неизвестный через интернет оформил кредит по паспорту другого человека. Когда владельцу документа стали поступать смс-сообщения о просроченных платежах, он обратился в банк и сообщил, что кредит не оформлял. Установлено, что на его имя был получен займ в сумме 151 155 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний читинец, который оформил онлайн кредит, используя поддельные документы.

В ходе дальнейшей работы установлена его причастность к совершению еще двух хищений. Аналогичным образом мужчина похитил 300 тысяч рублей.

По всем фактам хищений, совершённых путем обмана и злоупотребления доверием, возбуждены уголовные дела.
мошенничество
 
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