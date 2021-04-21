Подозреваемый в мошенничестве при оформлении кредитов задержан
В Чите полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при оформлении кредитов, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Сообщение о преступлении в дежурную часть поступило от представителя банка. Выяснилось, что неизвестный через интернет оформил кредит по паспорту другого человека. Когда владельцу документа стали поступать смс-сообщения о просроченных платежах, он обратился в банк и сообщил, что кредит не оформлял. Установлено, что на его имя был получен займ в сумме 151 155 рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний читинец, который оформил онлайн кредит, используя поддельные документы.
В ходе дальнейшей работы установлена его причастность к совершению еще двух хищений. Аналогичным образом мужчина похитил 300 тысяч рублей.
По всем фактам хищений, совершённых путем обмана и злоупотребления доверием, возбуждены уголовные дела.
Читинец по чужому паспорту получил кредиты на полмиллиона
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Детям, которых оставили играть на улице, всего по два и три года
Подозреваемый в мошенничестве при оформлении кредитов задержан
У пострадавшего нет водительских прав
В том числе пожары были на землях минобороны
Вор обманом подговорил друга
Сперва обвиняемые пытались отрицать свою вину
Наезд произошёл на «зебре»
Пострадавших нет
На место аварии срочно выехали пожарные
Уголовное дело передано в суд
Жертвой аферистов стал дорожный рабочий
Бизнесмена похитили, требуя 15 миллионов
Иномарку он угнал, чтобы доехать до дома
Сейчас мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима
Названа предварительная причина крупного пожара на проспекте Автомобилистов