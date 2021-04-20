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От укусов клещей покусали 50 жителей Бурятии

От укусов клещей покусали 50 жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Укусы зарегистрированы во многих районах республики

По данным на 20 апреля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Бурятии обратилось 50 человек. Из них 18 детей, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Укусы зарегистрированы в Тарбагатайском, Кабанском, Тункинском, Закаменском, Хоринском, Джидинском, Бичурском, Мухоршибирском, Баргузинском, Прибайкальском, Кяхтинском районах и в лечебно-профилактическом учреждении Улан-Удэ

Клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Доставлены для проведения экспресс-диагностики 33 клеща. Результаты на инфекции, передающиеся клещами (клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, клещевой боррелиоз), отрицательные.

В этом году от клещевого вирусного энцефалита запланировано привить более 77 тысяч человек. На сегодня привито 14 775 человек. Прививки в настоящее время продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.

В случае присасывания клеща необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – на скорую, в поликлинику центральной районной больницы, а жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение городской больницы №4 (филиал республиканской клинической инфекционной больницы) по адресу: ул. М. Расковой, дом 2а.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б.

- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.



клещи
 
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