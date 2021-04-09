Пожилая женщина как раз возвращалась из офиса микрозаймов
8 апреля в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление от 65-летней жительницы дачного товарищества. Пенсионерку ограбили днём, сообщили в МВД по Бурятии.
Пожилая женщина возвращалась из кредитной организации, где оформила микрозайм в 20 тысяч рублей для покупки дров. Около дома пенсионерка встретила соседку по улице, которая попросила занять денег.
Получив отказ, соседка сорвала с плеча пенсионерки дамскую сумку и убежала.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали грабительницу в Хоринском районе. Она в этот момент в компании приятелей распивала спиртное. Все похищенные деньги женщина потратила на алкоголь.
Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся дознание.
Улан-удэнка ограбила соседку среди бела дня
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Едва не погибли рыбаки
Пожилая женщина как раз возвращалась из офиса микрозаймов
Убийство произошло из-за сломанной двери
Включенная в электросеть стиральная машина стала причиной пожара с пострадавшими
Начаты доследственные проверки
Толчки от землетрясения в Бурятии ощутили в Иркутске
Документы на рога оказались поддельными
Специалисты отдела опеки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Огонь тушили пожарные из воинской части
«Чёрных» лесорубов поймали ночью
Подавляющую часть фальшивок обнаружили в Улан-Удэ
Огонь едва не перекинулся на жилые постройки
Двое водителей погибли в страшном столкновении двух фур
Горели дом, постройки и автомобили
Сейчас вода отступила