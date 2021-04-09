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Улан-удэнка ограбила соседку среди бела дня

Улан-удэнка ограбила соседку среди бела дня
Происшествия, 
Пожилая женщина как раз возвращалась из офиса микрозаймов

8 апреля в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление от 65-летней жительницы дачного товарищества. Пенсионерку ограбили днём, сообщили в МВД по Бурятии.

Пожилая женщина возвращалась из кредитной организации, где оформила микрозайм в 20 тысяч рублей для покупки дров. Около дома пенсионерка встретила соседку по улице, которая попросила занять денег.

Получив отказ, соседка сорвала с плеча пенсионерки дамскую сумку и убежала.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали грабительницу в Хоринском районе. Она в этот момент в компании приятелей распивала спиртное. Все похищенные деньги женщина потратила на алкоголь.

Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся дознание.


грабеж
 
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