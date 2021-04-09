Улан-удэнка ограбила соседку среди бела дня

Пожилая женщина как раз возвращалась из офиса микрозаймов



8 апреля в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ поступило заявление от 65-летней жительницы дачного товарищества. Пенсионерку ограбили днём, сообщили в МВД по Бурятии.



Пожилая женщина возвращалась из кредитной организации, где оформила микрозайм в 20 тысяч рублей для покупки дров. Около дома пенсионерка встретила соседку по улице, которая попросила занять денег.



Получив отказ, соседка сорвала с плеча пенсионерки дамскую сумку и убежала.



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали грабительницу в Хоринском районе. Она в этот момент в компании приятелей распивала спиртное. Все похищенные деньги женщина потратила на алкоголь.



Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся дознание.





