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В Бурятии пастух убил иностранца и уснул

В Бурятии пастух убил иностранца и уснул
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло из-за незначительного повода

На животноводческой стоянке, расположенной возле села Мухоршибирь в Бурятии, был убит 45-летний гражданин одной из стран Средней Азии. В убийстве подозревается 42-летний работник этой фермы. Мужчина был задержан и дал признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый вместе с ещё одним местным жителем работали пастухами на животноводческой стоянке. Вечером 27 января к ним в гости пришёл знакомый иностранец, работавший на соседней ферме. Вместе они стали распивать спиртные напитки. Около полуночи напарник уснул. В это время за столом между пастухом и гостем из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора.

Пастух вскочил и нанёс удар ногой в голову противника, а затем схватил нож и ударил им в грудь упавшего на пол мужчины.

Потерпевший скончался на месте происшествия. Пастух попытался «замести следы» и сжёг в печи телефон покойного, однако затем лёг на кровать и заснул. Через несколько часов проснулся его напарник. Увидев окровавленное тело, он сразу позвонил в полицию.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


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