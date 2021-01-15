В Бурятии «чёрный лесоруб» набил чурками микроавтобус

Автомобиль с прицепом и древесину полицейские изъяли. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.





В Заиграевском и Тарбагатайском районах задержали «чёрных лесорубов», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Днём 14 января в трёх километрах от села Ташелан был остановлен выезжающий из леса автомобиль с прицепом гружённый древесиной. Автомобильных номеров на нём не было.Задержанный 49-летний житель села Новоильинск не имел разрешающих документов и признался в незаконной рубке. Он показал место, где вырубил деревья. Мужчина ранее неоднократно судим за незаконные рубки.В тот же день в Тарбатайском районе недалеко от посёлка Николаевский нашли гружённый чурками микроавтобус, переоборудованный под перевозку древесины. Полицейские задержали 31-летнего улан-удэнца. Ущерб от действий «черного лесоруба» составил более 135 тысяч рублей.Микроавтобус, бензопила и древесина изъяты.Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Ведётся следствие.