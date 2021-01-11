Мужчина отделался условным сроком
57-летний житель Бурятии признан виновным в краже, которую совершил у спящей женщины.
Преступление произошло в феврале 2019 года. Мужчина увидел спящую женщину на лестничной площадке торгово-делового комплекса в Улан-Удэ. Он украл у неё сапоги, меховую шапку и сотовый телефон.
Ущерб составил 8500 рублей.
На суде мужчина заявил о своём полном признании вины и ходатайствовал о проведении судебного заседания в особом порядке, то есть постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Житель Бурятии украл сапоги у спящей на лестнице женщины
Происшествия, Фото:
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