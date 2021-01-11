Житель Бурятии украл сапоги у спящей на лестнице женщины

Мужчина отделался условным сроком



57-летний житель Бурятии признан виновным в краже, которую совершил у спящей женщины.



Преступление произошло в феврале 2019 года. Мужчина увидел спящую женщину на лестничной площадке торгово-делового комплекса в Улан-Удэ. Он украл у неё сапоги, меховую шапку и сотовый телефон.



Ущерб составил 8500 рублей.



На суде мужчина заявил о своём полном признании вины и ходатайствовал о проведении судебного заседания в особом порядке, то есть постановления приговора без проведения судебного разбирательства.



Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

