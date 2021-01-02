Крупное ДТП произошло вечером 1 января
Вечером 1 января в Селенгинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором, по информации МЧС, один человек погиб, а шесть пострадали. Дорожная авария произошла на 62 км федеральной автомобильной дороги А-340, в районе села Средний Убукун.
Информация о ДТП поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 21.50 часов. Стало известно, что столкнулись два легковых автомобиля.
На месте работали пожарные и спасатели, они деблокировали пассажиров и извлекли их из покорёженных автомобилей.
- По оперативным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, из них один погиб. Все доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии в ДТП один человек погиб и шесть пострадали
Происшествия, Фото:
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