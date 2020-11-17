Пенсионерка била сына ножом
В Улан-Удэ перед судом предстала 58-летняя пенсионерка, от рук которой едва не погиб её взрослый сын.
Семейная драма развернулась в июле. В тот день мать с сыном рыбачили на Селенге, во время рыбалки они «согрелись» спиртным. Когда вернулись домой, сын вспомнил про дрова. Мужчина счёл, что теперь очередь матери купить ему дрова, ведь он снабдил её в прошлый раз.
Женщина не смогла сказать, когда именно она приобретёт дрова. «Когда будут деньги, тогда и куплю», - ответила она.
Эти слова разозлили мужчину. Он схватил полено и с ним пошёл на мать. Она схватила складной нож и первой ударила сына. Удары пришлись в живот, в плечо и кисть.
Мужчина выжил, но ему был причинён тяжкий вред здоровью. В ходе разбирательства дела он простил мать.
- Суд переквалифицировал дело на «Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Суд назначил подсудимой ограничение свободы на шесть месяцев, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Арюна Базарова.
В Улан-Удэ мать едва не убила сына из-за дров
Происшествия, Фото:
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