В Улан-Удэ мать едва не убила сына из-за дров

Пенсионерка била сына ножом



В Улан-Удэ перед судом предстала 58-летняя пенсионерка, от рук которой едва не погиб её взрослый сын.



Семейная драма развернулась в июле. В тот день мать с сыном рыбачили на Селенге, во время рыбалки они «согрелись» спиртным. Когда вернулись домой, сын вспомнил про дрова. Мужчина счёл, что теперь очередь матери купить ему дрова, ведь он снабдил её в прошлый раз.



Женщина не смогла сказать, когда именно она приобретёт дрова. «Когда будут деньги, тогда и куплю», - ответила она.



Эти слова разозлили мужчину. Он схватил полено и с ним пошёл на мать. Она схватила складной нож и первой ударила сына. Удары пришлись в живот, в плечо и кисть.



Мужчина выжил, но ему был причинён тяжкий вред здоровью. В ходе разбирательства дела он простил мать.



- Суд переквалифицировал дело на «Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Суд назначил подсудимой ограничение свободы на шесть месяцев, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Арюна Базарова.

