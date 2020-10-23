В Улан-Удэ из-за пьяного водителя пострадала женщина





















Накануне, 22 октября, около восьми часов утра возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ произошло ДТП.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 22-летний водитель автомобиля Honda Torneo совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail, за рулём которого был 39-летний мужчина. Водитель Honda Torneo находился в состоянии алкогольного опьянения, а, кроме того, не имел водительских прав, уточнили в Госавтоинспекции.В результате ДТП пострадала 53-летняя пассажирка «Ниссана».- У виновника отсутствует страховой полис ОСАГО. На место оперативно прибыл экипаж ГИБДД, пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец происшествия.Автомобили получили серьёзные механические повреждения. От удара у «Хонды» смяло капот, осколки разлетелись по проезжей части.