Турист обезвредил группу браконьеров на Байкале

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Другие отдыхающие руками держали лодку, не давая браконьерам уплыть



48-летний работник одного из градообразующих предприятий Иркутска Роман Утянский в одиночку остановил группу браконьеров, а затем сдал их полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Инцидент произошёл в бухте Орсо Ольхонского района, куда иркутянин приехал отдыхать вместе с супругой.



На берегу Байкала он обратил внимание на группу мужчин, которые перебирали и сушили рыболовные сети. Компания вела себя дерзко – на просьбу отдыхающих покинуть пляж они отвечали нецензурной бранью и даже угрожали сжечь им палатки.



К утру «рыбаки» вышли в Байкале на моторной лодке и стали собирать ранее расставленные сети. При возвращении их встретил Роман Утянский. Он потребовал прекратить вылов рыбы, указав, что в противном случае вызовет полицию. В ответ мужчины взяли в руки топор и булыжники и направились в сторону Романа.



Иркутянин достал из багажника своего автомобиля зарегистрированное ружьё, зарядил травматическими патронами, и предупредил, что будет стрелять, а затем выстрелил в воздух.



От шума проснулись другие отдыхающие, которые оказали помощь в вызове полиции. Сам Роман оставался охранять «браконьерскую» палатку с уловом. При попытке нарушителей скрыться на моторной лодке другие туристы удерживали судно руками и не давали спустить на воду до приезда сотрудников полиции.



Позже сотрудники полиции изъяли лодку, пять сетей и свыше 180 особей омуля весом порядка 40 кг. Сейчас рыба отправлена на исследование.



Возбуждено уголовное дело. Браконьеры задержаны и до избрания меры пресечения помещены в изолятор временного содержания. Фигурантами оказались жители посёлка Еланцы 45 лет и 21 года, ранее уже имевшие проблемы с законом.



В ближайшее время полиция намерена поощрить Романа Утянского.

