Лес сгорел на площади 1427 га
В Бурятии продолжается тушение пожара в Забайкальском нацпарке. Площадь, пройденная огнём за последние дни, составила 1427 га. На тушении работает 127 человек, в том числе специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Для ликвидации очага сегодня дополнительно направлены 17 пожарных-десантников авиалесоохраны.
Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на площади 16,5 га в Прибайкальском, Северо-Байкальском районах и Тункинском нацпарке.
Пожар в Прибайкальском районе возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные из-за сухих гроз.
Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Прибайкальском районе ликвидированы. Ещё два очага возгорания в Тункинском нацпарке и Северо-Байкальском районе локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии по-прежнему горит Забайкальский нацпарк
Происшествия, Фото:
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