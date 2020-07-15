В Бурятии по-прежнему горит Забайкальский нацпарк

Происшествия, Фото: из архива

Лес сгорел на площади 1427 га



В Бурятии продолжается тушение пожара в Забайкальском нацпарке. Площадь, пройденная огнём за последние дни, составила 1427 га. На тушении работает 127 человек, в том числе специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии. Для ликвидации очага сегодня дополнительно направлены 17 пожарных-десантников авиалесоохраны.



Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на площади 16,5 га в Прибайкальском, Северо-Байкальском районах и Тункинском нацпарке.



Пожар в Прибайкальском районе возник из-за неосторожного обращения с огнём, остальные из-за сухих гроз.



Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Прибайкальском районе ликвидированы. Ещё два очага возгорания в Тункинском нацпарке и Северо-Байкальском районе локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



