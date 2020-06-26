Иркутянину дали 11 лет колонии за наркотики из Германии

Мужчина расплатился за наркотики биткоинами



22 июня иркутянину вынесен обвинительный приговор за контрабанду наркотических средств в крупном размере.



Житель Иркутска, употребляющий наркотические средства и психотропные вещества, решил приобрести гашиш, таблетки с МДМА, а также амфетамин через Интернет. Мужчина воспользовался почтовым отправлением из Германии в Россию.



- При помощи компьютерной программы Tor, позволяющей сохранять анонимность в Интернете при посещении сайтов с целью конспирации, он договорился о приобретении наркотических средств и амфетамина. Он перечислил виртуальную криптовалюту биткоин, эквивалентную примерно 45 000 рублей, на счёт биткоин-кошелька, указанный на специальном сайте, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Посылку на почте иркутянин забирал уже под контролем сотрудников Иркутской таможни и транспортной полиции.



Суд признал мужчину виновным в контрабанде и покушении на приобретение наркотических средств в крупном размере и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

