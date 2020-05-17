«Перешёл от железной дороги»: В Бурятии потушили лесной пожар

За прошедшие сутки проводились работы по тушению одного лесного пожара в Северо-Байкальском районе



- Предварительно, огонь перешёл от железной дороги, - сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.



Площадь, пройденная огнём, составляет 4 га. На тушении работало более 100 человек из числа пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано три единицы лесопожарной техники.



Очаг ликвидирован.



Кроме того, на территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщили в агентстве лесного хозяйства.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



