«Перешёл от железной дороги»: В Бурятии потушили лесной пожар

За прошедшие сутки проводились работы по тушению одного лесного пожара в Северо-Байкальском районе
- Предварительно, огонь перешёл от железной дороги, - сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
Площадь, пройденная огнём, составляет 4 га. На тушении работало более 100 человек из числа пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано три единицы лесопожарной техники.
Очаг ликвидирован.
Кроме того, на территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
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Происшествия, Фото:
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