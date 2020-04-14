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В Бурятии у 234 контактных людей нет коронавируса

В Бурятии у 234 контактных людей нет коронавируса
Происшествия, 
У снятых с меднаблюдения людей истекли 14 дней с момента последнего контакта с больными

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 14 апреля зарегистрировано 92 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. 22 человека уже пролечились и выписаны, одна пациентка умерла 6 апреля. 

Стало известно, что среди шести новых случаев два человека были выявлены в ходе мониторинга за внебольничными пневмониями. Остальные четыре – это «близкие» контактные лица с ранее подтверждёнными случаями заражения.

- Вчера с медицинского наблюдения сняты 234 человека. Все они дважды лабораторно обследованы, результаты анализов отрицательные. К тому же у них истекли 14 дней с момента последнего контакта с больными. То есть можно уверенно сказать, что они здоровы, - сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

Сегодня круг контактных лиц составляет 2669 человек, организовано их медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Кроме того, проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия по месту жительства, работы заболевших и иных местах, которые они посещали за последние две недели.

коронавирус
 
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