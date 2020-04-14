У снятых с меднаблюдения людей истекли 14 дней с момента последнего контакта с больными
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 14 апреля зарегистрировано 92 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. 22 человека уже пролечились и выписаны, одна пациентка умерла 6 апреля.
Стало известно, что среди шести новых случаев два человека были выявлены в ходе мониторинга за внебольничными пневмониями. Остальные четыре – это «близкие» контактные лица с ранее подтверждёнными случаями заражения.
- Вчера с медицинского наблюдения сняты 234 человека. Все они дважды лабораторно обследованы, результаты анализов отрицательные. К тому же у них истекли 14 дней с момента последнего контакта с больными. То есть можно уверенно сказать, что они здоровы, - сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
Сегодня круг контактных лиц составляет 2669 человек, организовано их медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Кроме того, проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия по месту жительства, работы заболевших и иных местах, которые они посещали за последние две недели.
В Бурятии у 234 контактных людей нет коронавируса
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