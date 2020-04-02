 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Апреля

01 Апреля

Популярное

Двое иркутян украли механизм подачи сварочной проволоки

Двое иркутян украли механизм подачи сварочной проволоки
Происшествия, 
Их удалось найти по отпечаткам пальцев

Двое ранее судимых жителей Иркутска ночью проникли на территорию железнодорожного предприятия, откуда демонтировали и украли механизм подачи сварочной проволоки. Механизм они хотели сдать в пункт приёма металлолома.

Правоохранители установили личности подозреваемых по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления. Украденное изъято, общий ущерб составил более 90 000 рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража», санкция которой предполагает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

МВД: В Иркутске салон красоты обманул клиентов на 3 миллиона
МВД: В Иркутске салон красоты обманул клиентов на 3 миллиона
Происшествия, 02.04.2020
Сейчас полицейские разыскивают пострадавших
В Бурятии появились первые лесные пожары
В Бурятии появились первые лесные пожары
Происшествия, 02.04.2020
Сейчас продолжается тушение пожара в Кяхтинском районе
В Бурятии нарушителям самоизоляции грозят немалые штрафы
В Бурятии нарушителям самоизоляции грозят немалые штрафы
Происшествия, 02.04.2020
Полицейские будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и привлекать к ответственности
В Бурятии подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 02.04.2020
Число больных за сутки выросло сразу на пять человек
Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни
Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни
Происшествия, 02.04.2020
Пламя потушили росгвардейцы и очевидец
Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Происшествия, 02.04.2020
Он пользовался бесконтактной системой расчёта в магазинах
В Иркутской области число заражённых коронавирусом увеличилось до семи
В Иркутской области число заражённых коронавирусом увеличилось до семи
Происшествия, 02.04.2020
Ещё у двух человек есть подозрение на коронавирус
В Чите загорелся дом 1936 года постройки
В Чите загорелся дом 1936 года постройки
Происшествия, 02.04.2020
Жильцы эвакуировались самостоятельно
В Байкальске у пенсионерки украли деньги под предлогом снятия порчи
В Байкальске у пенсионерки украли деньги под предлогом снятия порчи
Происшествия, 01.04.2020
Пожилая женщина, доверившись незнакомкам, отдала 116 тысяч рублей
Житель Иркутской области купил экстази и каннабис через Телеграм
Житель Иркутской области купил экстази и каннабис через Телеграм
Происшествия, 01.04.2020
Закладки он нашёл около парка культуры и отдыха и в подъезде

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^