Двое иркутян украли механизм подачи сварочной проволоки

Их удалось найти по отпечаткам пальцев



Двое ранее судимых жителей Иркутска ночью проникли на территорию железнодорожного предприятия, откуда демонтировали и украли механизм подачи сварочной проволоки. Механизм они хотели сдать в пункт приёма металлолома.



Правоохранители установили личности подозреваемых по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления. Украденное изъято, общий ущерб составил более 90 000 рублей.



По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража», санкция которой предполагает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

