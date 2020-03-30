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Вадим Бредний раздаст 120 тысяч масок

Вадим Бредний раздаст 120 тысяч масок
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Маски для улан-удэнцев доставят самолётом из Москвы

Вадим Бредний, проходящий лечение от новой коронавирусной инфекции в республиканской инфекционной больнице, инициировал благотворительную акцию

На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести. Уже достигнута договорённость, что средства индивидуальной защиты будут отгружены и доставлены самолётом из Москвы в Улан-Удэ.

До конца следующей недели маски поступят в министерство социальной защиты населения. Министерство приняло решение, что маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям населения, сообщили в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе Вадим Бредний опроверг слухи об ухудшении состоянии своего здоровья.

Бурятия сейчас находится на карантине. «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с обезлюдевших улиц Улан-Удэ.

По данным на 29 марта, в Бурятии зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. На подтверждение диагноза коронавирусной инфекции в Новосибирск отправлены пять проб.

Масок в аптеках сейчас просто нет. Также горожане раскупили все антисептики для рук, порой сложно в продаже даже простые влажные антибактериальные салфетки.


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