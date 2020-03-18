Житель Бурятии украл у женщины деньги со счёта

Он обналичил чужие 11 тысяч рублей и потратил их на еду и алкоголь



В Муйском районе вечером 12 марта в полицию поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Она сообщила, что обнаружила пропажу 11 тысяч рублей со счёта.



Установлено, что 8 марта женщина пришла отметить праздник на работу к своей подруге. После распития спиртных напитков приятельницы отправились домой, забыв на столе сотовые телефоны.



Позже в поисках подруги в их кабинет заглянул 31-летний местный житель. Мужчина забрал оставленные гаджеты. Позже он решил воспользоваться отсутствием пароля и украл деньги со счёта. Несколькими способами он обналичил деньги, которые потратил на покупку алкоголя и продуктов питания.



В результате полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

