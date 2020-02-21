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Улан-удэнец, убивший двух человек «по понятиям», сядет на 20 лет

Улан-удэнец, убивший двух человек «по понятиям», сядет на 20 лет
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийца зарезал оскорбившего его женщину, а затем её сожителя

Сегодня, 21 февраля, Верховный суд Бурятии на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении 41-летнего улан-удэнца, убившего двух человек.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Он приговорён к 20 годам лишения свободы. Наказание отбывать будет в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», кровавая драма произошла в июне 2018 года в квартире дома на улице Севастопольская в Улан-Удэ. Собралась компания из трёх ранее судимых мужчин, которые уважали так называемые «понятия», общались друг с другом на воровском жаргоне. Застолье длилось несколько часов, после чего хозяйка квартиры, опьянев, потребовала, чтобы гости уходили. При этом она нецензурно выразилась словами, которые в среди заключённых считаются крайне обидными и не прощаются. Гость оскорбление не стерпел, схватил нож и начал бить им по груди и шее женщины.

- Я сказал, если ещё раз скажешь подобное, порежу! Потом стал наносить удары ей, - говорил на следственном эксперименте мужчина.


Всего он нанёс около 20 ударов. Затем убил сожителя женщины, чтобы не оставлять свидетеля в живых.

Ещё один гость, приятель убийцы, остался цел. Сперва он пытался покрывать друга, придумавшего себе «алиби» о том, что в день преступления был в другом месте. Но после улик следователей всё же выдал убийцу.




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