6 жителей Иркутской области отравились парами этилбензола и диметилбензола



Этилбензол — бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Используется как сырьё для производства пластмасс и синтетических каучуков. При длительном воздействии на организм человека провоцирует хронические заболевания крови и печени.



Диметилбензол — бесцветная жидкость с запахом, которая применяется в качестве растворителей. При острых отравлениях диметилбензолом возникает головокружение, чувство опьянения, онемение рук и ног, озноб.











Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Тайшет Иркутской области в середине января шестеро человек, проживающих по одной улице, были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. По словам пострадавших, перед резким ухудшением состояния все они чувствовали непонятный запах.Накануне стало известно, что жители были отравлены парами этилбензола и диметилбензола.- 17 января сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха внутри жилых помещений. По результатам исследований выяснилось, что в пробах воздуха обнаружено превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (макс/раз) от 1,4 до 3,5 ПДК, диметилбензола – в 1,4 ПДК, - сообщили в пресс-службе администрации Тайшета.В связи с этим, жителям двух домов по улице Ключевой рекомендовали не ночевать в своих домах до выяснения причин, а также регулярно проветривать жилые помещения.На основании данных специалистов Роспотребнадзора на сегодняшний день жизни и здоровью жителей улицы Ключевой ничего не угрожает. Рабочая группа продолжает заниматься поиском причин повышения концентрации этилбензола и диметилбензола в воздухе.