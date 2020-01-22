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6 жителей Иркутской области отравились парами этилбензола и диметилбензола

6 жителей Иркутской области отравились парами этилбензола и диметилбензола
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жителям одной улицы Тайшета советуют не ночевать в своих домах

Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Тайшет Иркутской области в середине января шестеро человек, проживающих по одной улице, были госпитализированы с признаками отравления неизвестным веществом. По словам пострадавших, перед резким ухудшением состояния все они чувствовали непонятный запах. 

Накануне стало известно, что жители были отравлены парами этилбензола и диметилбензола.

- 17 января сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха внутри жилых помещений. По результатам исследований выяснилось, что в пробах воздуха обнаружено превышение предельно допустимой концентрации этилбензола (макс/раз) от 1,4 до 3,5 ПДК, диметилбензола – в 1,4 ПДК, - сообщили в пресс-службе администрации Тайшета.

В связи с этим, жителям двух домов по улице Ключевой рекомендовали не ночевать в своих домах до выяснения причин, а также регулярно проветривать жилые помещения.

На основании данных специалистов Роспотребнадзора на сегодняшний день жизни и здоровью жителей улицы Ключевой ничего не угрожает. Рабочая группа продолжает заниматься поиском причин повышения концентрации этилбензола и диметилбензола в воздухе.

Справка: 

Этилбензол — бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Используется как сырьё для производства пластмасс и синтетических каучуков. При длительном воздействии на организм человека провоцирует хронические заболевания крови и печени.

Диметилбензол — бесцветная жидкость с запахом, которая применяется в качестве растворителей. При острых отравлениях диметилбензолом возникает головокружение, чувство опьянения, онемение рук и ног, озноб.




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