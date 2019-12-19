Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Улан-удэнец, будучи лишённым водительских прав за езду в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно показателям алкотестера, наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,50 мг/л. Это значительно превышает допустимую норму.
Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью.
Суд признал его виновным и назначил обязательные работы сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Решение в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнца отправили на обязательные работы за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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