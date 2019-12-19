Улан-удэнца отправили на обязательные работы за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



Улан-удэнец, будучи лишённым водительских прав за езду в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Согласно показателям алкотестера, наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,50 мг/л. Это значительно превышает допустимую норму.



Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью.



Суд признал его виновным и назначил обязательные работы сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на срок 2 года 6 месяцев.



Решение в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

