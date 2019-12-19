 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Декабря

18 Декабря

Популярное

Улан-удэнца отправили на обязательные работы за пьяную езду

Улан-удэнца отправили на обязательные работы за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём

Улан-удэнец, будучи лишённым водительских прав за езду в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно показателям алкотестера, наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,50 мг/л. Это значительно превышает допустимую норму.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью.

Суд признал его виновным и назначил обязательные работы сроком на 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Решение в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
алкогольное опьянение водители
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске 14 человек спаслись при пожаре повышенного номера
В Иркутске 14 человек спаслись при пожаре повышенного номера
Происшествия, 19.12.2019
Пожар произошёл в коридоре бывшего общежития
В Бурятии начальник отдела приставов сфабриковал дело ради статистики
В Бурятии начальник отдела приставов сфабриковал дело ради статистики
Происшествия, 19.12.2019
Старший судебный пристав пошёл на преступление, чтобы не портить показатели своей работы
В Улан-Удэ риск врождённых аномалий из-за грязного воздуха вырос в 12 раз
В Улан-Удэ риск врождённых аномалий из-за грязного воздуха вырос в 12 раз
Происшествия, 19.12.2019
Грязный воздух в Улан-Удэ приводит к ухудшению здоровья горожан  
Улан-удэнец ударил женщину топором по голове
Улан-удэнец ударил женщину топором по голове
Происшествия, 19.12.2019
Женщина нецензурно выругалась на мужчину
В Забайкалье банда разбойников грабила склады с лекарственным корнем
В Забайкалье банда разбойников грабила склады с лекарственным корнем
Происшествия, 19.12.2019
Налётчики угрожали оружием и избивали охранников
Жителя Бурятии арестовали за оставление места ДТП
Жителя Бурятии арестовали за оставление места ДТП
Происшествия, 19.12.2019
Авария произошла октябрьской ночью
В доме жителя Бурятии изъяли 1,5 кг «травки»
В доме жителя Бурятии изъяли 1,5 кг «травки»
Происшествия, 19.12.2019
Мужчине грозит лишение свободы
В Бурятии спасли двух человек из горящего дома
В Бурятии спасли двух человек из горящего дома
Происшествия, 19.12.2019
Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно
Жительница Иркутской области перевела предоплату за несуществующее авто
Жительница Иркутской области перевела предоплату за несуществующее авто
Происшествия, 19.12.2019
Объявление о продаже «Тойоты Витц» девушка нашла на сайте
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли лес и бензопилу
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли лес и бензопилу
Происшествия, 19.12.2019
Мужчина нарубил лес на 60 тысяч рублей
В Бурятии разозлившаяся многодетная мать осколком ранила мужа
В Бурятии разозлившаяся многодетная мать осколком ранила мужа
Происшествия, 19.12.2019
Женщина кулаком разбило стекло веранды, сделав себе оружие
Трое забайкальцев пытались перекинуть марихуану в колонию
Трое забайкальцев пытались перекинуть марихуану в колонию
Происшествия, 19.12.2019
Все попытки перебросить наркотики оказались безуспешны
В Бурятии парочка везла марихуану на мопеде
В Бурятии парочка везла марихуану на мопеде
Происшествия, 19.12.2019
Парень и девушка собрали коноплю в поле и ехали домой

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^