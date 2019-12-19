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В Иркутске 14 человек спаслись при пожаре повышенного номера

В Иркутске 14 человек спаслись при пожаре повышенного номера
Происшествия, 
Пожар произошёл в коридоре бывшего общежития

В Иркутске в 12 часов дня произошёл пожар в многоквартирном шестиэтажном доме в переулке Пограничном. Из-за угрозы распространения огня на большую площадь пожару присвоили повышенный номер сложности, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошёл на пятом этаже здания бывшего общежития, в коридоре, где хранились вещи жильцов. 14 человек были эвакуированы пожарными, 4 из них спасены с помощью средств индивидуальной защиты.

- Тушение пожара осложнялось тем, что здание имеет сложную конфигурацию, оно коридорного типа, из-за чего очень быстро произошло сильное задымление, которое отрезало путь эвакуации тех людей, которые находились в это время в своих квартирах на верхних этажах. Пути подъезда пожарной техники сильно ограничены. Тем не менее, всех находящихся в доме людей удалось эвакуировать, никто из жильцов не пострадал, рассказал замначальника ГУ МЧС по Иркутской области Василий Разумнов.

В 12.40 пожар был ликвидирован на площади 24 квадратных метра. Всего к тушению пожара были привлечены 11 единиц техники и 59 человек личного состава.

В настоящее время на месте пожара работают дознаватели МЧС. Причина произошедшего устанавливается.
пожар
 
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