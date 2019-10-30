Забайкалец пытался найти угнанный внедорожник своими силами

Угонщиком оказался его друг, с которым они вместе распивали алкоголь



В Шилкинском районе Забайкальского края в полицию поступила информация о том, что у одного из местных жителей угнали машину «Тойота Лэнд Крузер», стоимостью около 1,5 миллионов рублей. Однако сообщение о данном преступлении в полицию не поступало.



Стражи порядка установили, что 48-летний потерпевший решил вернуть машину своими силами.



Полицейские установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 22-летний знакомый владельца иномарки, с которым он в день угона распивал спиртные напитки. Подозреваемый взял ключи от гаража, проник в него и угнал внедорожник.



Угонщик не справился с управлением и попал в ДТП, в результате чего машина получила механические повреждения.



- В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



