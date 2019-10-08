Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам
В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий. Суд признал задержание мужчины законным и продлил срок задержания на 72 часа.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 октября в Чите обнаружили расчленённое тело девушки на козырьке подъезда дома. Оперативники установили личность погибшей, это 19-летняя жительница Читы. Полицейские задержали и доставили к следователям 38-летнего мужчину, который арендовал квартиру в этом же доме.
Следственный комитет продолжает расследование убийства. Были проведены несколько осмотров мест происшествия. В ходе осмотров изъяты следы и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Задержанный мужчина допрошен в качестве подозреваемого.
- В связи с большим общественным резонансом, по решению руководителя регионального следственного управления Юрия Русанова, дальнейшее расследование этого уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Происшествия, Фото:
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