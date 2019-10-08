 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Октября

07 Октября

Популярное

В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки

В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам

В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий. Суд признал задержание мужчины законным и продлил срок задержания на 72 часа.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 октября в Чите обнаружили расчленённое тело девушки на козырьке подъезда дома. Оперативники установили личность погибшей, это 19-летняя жительница Читы. Полицейские задержали и доставили к следователям 38-летнего мужчину, который арендовал квартиру в этом же доме.

Следственный комитет продолжает расследование убийства. Были проведены несколько осмотров мест происшествия. В ходе осмотров изъяты следы и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены необходимые судебные экспертизы. Задержанный мужчина допрошен в качестве подозреваемого.

- В связи с большим общественным резонансом, по решению руководителя регионального следственного управления Юрия Русанова, дальнейшее расследование этого уголовного дела поручено следователям второго отдела по расследованию особо важных дел, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.


арест убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Братска «подарили» мошенникам 410 тысяч рублей
Жители Братска «подарили» мошенникам 410 тысяч рублей
Происшествия, 08.10.2019
Жертвы аферистов лишились от 10 до 250 тысяч рублей
В Иркутской области инспектор ГИБДД выписал фальшивый штраф жительнице Монако
В Иркутской области инспектор ГИБДД выписал фальшивый штраф жительнице Монако
Происшествия, 08.10.2019
За мошенничество инспектор ГИБДД заплатит 200 тысяч рублей
Улан-удэнец устроил расправу над двумя друзьями
Улан-удэнец устроил расправу над двумя друзьями
Происшествия, 08.10.2019
Один из потерпевших скончался на месте
В Улан-Удэ произошло два ДТП с автобусами
В Улан-Удэ произошло два ДТП с автобусами
Происшествия, 08.10.2019
Аварии случились в центре города и на Иволгинской
Бизнесмен отдал по просьбе лже-правительства Бурятии 200 тысяч рублей
Бизнесмен отдал по просьбе лже-правительства Бурятии 200 тысяч рублей
Происшествия, 08.10.2019
Мошенники отправили письмо на официальном бланке правительства Бурятии
У наркогруппировки в Улан-Удэ изъяли 5 тысяч доз «синтетики»
У наркогруппировки в Улан-Удэ изъяли 5 тысяч доз «синтетики»
Происшествия, 08.10.2019
В преступную группу входили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девушка
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
В Бурятии «чёрного» лесоруба поймали благодаря анониму
Происшествия, 08.10.2019
Нарушителя нашли по звуку бензопилы и свежим следам
В Бурятии снизилось число ДТП, но выросла смертность
В Бурятии снизилось число ДТП, но выросла смертность
Происшествия, 08.10.2019
Стало меньше ДТП с пьяными водителями
Читинец угнал машину соседа и попал в ДТП
Читинец угнал машину соседа и попал в ДТП
Происшествия, 08.10.2019
Владелец машины оставил ключи в квартире
В Бурятии в ДТП погиб 15-летний водитель
В Бурятии в ДТП погиб 15-летний водитель
Происшествия, 08.10.2019
В аварии пострадали ещё три молодых человека
Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Бурятии
Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Бурятии
Происшествия, 08.10.2019
Мужчина переходил дорогу по «зебре»
В Братске 12 человек отравились шаурмой
В Братске 12 человек отравились шаурмой
Происшествия, 08.10.2019
В кафе нашли продукты с истёкшим сроком годности
Житель Тулуна переводил деньги мошенникам, пока не разрядился телефон
Житель Тулуна переводил деньги мошенникам, пока не разрядился телефон
Происшествия, 08.10.2019
Потерпевший успел перевести аферистам 75 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^