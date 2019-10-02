В Бурятии горели два дома

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 10 пожаров



Так, в селе Курумкан Курумканского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных в квартире было сильное задымление, горел матрас. Жильцы эвакуировались самостоятельно.



В результате уничтожен матрас.



Предположительно, причиной пожара послужила детская шалость с огнём.



Ещё один жилой дом горел в селе Тимлюй Кабанского района. Возгорание ликвидировала владелица дома до прибытия пожарных.



В результате пожара повреждено потолочное перекрытие возле разделки печи на площади 1 кв. м. Вероятно, причиной загорания послужил перекал печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

