За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 10 пожаров
Так, в селе Курумкан Курумканского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных в квартире было сильное задымление, горел матрас. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
В результате уничтожен матрас.
Предположительно, причиной пожара послужила детская шалость с огнём.
Ещё один жилой дом горел в селе Тимлюй Кабанского района. Возгорание ликвидировала владелица дома до прибытия пожарных.
В результате пожара повреждено потолочное перекрытие возле разделки печи на площади 1 кв. м. Вероятно, причиной загорания послужил перекал печи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горели два дома
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