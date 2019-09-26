Грабитель не раз попадал в поле зрения полицейских
В Чите в полицию обратилась девушка и сообщила, что кто-то украл её рюкзак с вещами. Читинка возвращалась поздно вечером домой. Неожиданно сзади к ней подбежал мужчина и вырвал рюкзак, в котором находились два сотовых телефона и личные вещи. Приметы подозреваемого она в темноте не разглядела.
Грабителем оказался 29-летний житель Агинского района. Он рассказал, что дождался наступления темноты, вышел на улицу и ждал появления одинокого прохожего. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
- Грабитель был задержан и доставлен в полицию, где у него изъяли украденные телефоны. Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, - сообщили в пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите грабитель дождался темноты и вырвал чужой рюкзак
Происшествия, Фото:
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