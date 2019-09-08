 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Сентября

07 Сентября

06 Сентября

Популярное

В Бурятии выпал снег

В Бурятии выпал снег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители размещают снимки заснеженной дороги в соцсетях

В Прибайкальском районе Бурятии выпал снег. Жители Бурятии размещают в соцсетях и отправляют в мессенджерах фотографии заснеженной автодороги Р438 (участок Улан-Удэ–Турунтаево).

Пользователи предупреждают друг друга, советуют ехать по трассе осторожно. 



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 8 сентября, в республике местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни. Утром при прояснении туманы.


снег осадки прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выпал снег
В Бурятии выпал снег
Происшествия, 08.09.2019
Жители размещают снимки заснеженной дороги в соцсетях
В Улан-Удэ пьяная женщина устроила ДТП
В Улан-Удэ пьяная женщина устроила ДТП
Происшествия, 07.09.2019
Авария произошла в центре города
Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле
Жителя Бурятии поймали с марихуаной в поле
Происшествия, 07.09.2019
Молодой человек уже покурил «траву»
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Происшествия, 07.09.2019
Он напал на неё в торговом павильоне
В Бурятии в аварии с автомобилем ДПС пострадали четыре человека
В Бурятии в аварии с автомобилем ДПС пострадали четыре человека
Происшествия, 07.09.2019
Водитель служебной машины ГИБДД устроил крупную аварию в Иволгинском районе. ФОТО
В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
В Забайкалье спасли пенсионерку, пять дней плутавшую по лесу
Происшествия, 07.09.2019
Пожилая женщина уже обессилела и не могла идти
В Улан-Удэ поймали водителя-вандала
В Улан-Удэ поймали водителя-вандала
Происшествия, 06.09.2019
Водитель, повредивший территорию мемориала, увёз свою машину на эвакуаторе
Читинец спрятал наркотик в мочалке
Читинец спрятал наркотик в мочалке
Происшествия, 06.09.2019
Он пытался пронести его в следственный изолятор
Улан-удэнец испугался и оставил место ДТП
Улан-удэнец испугался и оставил место ДТП
Происшествия, 06.09.2019
Мужчину за правонарушение лишили прав
В Иркутске квартирный вор пытался убить подростка
В Иркутске квартирный вор пытался убить подростка
Происшествия, 06.09.2019
Мужчина нанёс несколько ударов ножом
Жительница Иркутской области из мести обвинила подругу в краже
Жительница Иркутской области из мести обвинила подругу в краже
Происшествия, 06.09.2019
Заявление в полицию она написала после ссоры с подругой

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^