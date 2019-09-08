В Бурятии выпал снег

Жители размещают снимки заснеженной дороги в соцсетях
В Прибайкальском районе Бурятии выпал снег. Жители Бурятии размещают в соцсетях и отправляют в мессенджерах фотографии заснеженной автодороги Р438 (участок Улан-Удэ–Турунтаево).
Пользователи предупреждают друг друга, советуют ехать по трассе осторожно.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня, 8 сентября, в республике местами небольшие
и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни. Утром при прояснении туманы.
Жители размещают снимки заснеженной дороги в соцсетях
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