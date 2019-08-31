Авария произошла утром в пятницу
30 августа в 9.10 часов утра на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП. 23-летняя улан-удэнка, следуя на «Ладе Гранта» в направлении проспекта Автомобилистов, врезалась во впереди идущую «Тойоту RAV-4». За рулём «Тойоты» ехал 34-летний мужчина.
В результате ДТП травмированных нет, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в конце рабочей недели произошло ДТП с маршрутками.
23-летняя улан-удэнка на «Ладе» устроила ДТП
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