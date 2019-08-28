В Иркутской области пропал грибник без телефона

Мужчину ищут в Зиминском районе



В Зиминском районе Иркутской области пропал 67-летний грибник.



Вчера пожилой мужчина вместе с семьей отправился за грибами в лес, расположенный вблизи посёлка Боровое. Пенсионер заблудился и потерялся, мобильного телефона при нем не было.



После того как самостоятельно разыскать пенсионера у родственников не получилось, они решили обратиться за помощью в полицию.



На розыск пропавшего мобилизованы наружные наряды. Сформированы поисковые группы из сотрудников полиции, спасателей и охотников. Они прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

