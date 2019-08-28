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В Иркутской области пропал грибник без телефона

В Иркутской области пропал грибник без телефона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину ищут в Зиминском районе

В Зиминском районе Иркутской области пропал 67-летний грибник.

Вчера пожилой мужчина вместе с семьей отправился за грибами в лес, расположенный вблизи посёлка Боровое. Пенсионер заблудился и потерялся, мобильного телефона при нем не было.

После того как самостоятельно разыскать пенсионера у родственников не получилось, они решили обратиться за помощью в полицию.

На розыск пропавшего мобилизованы наружные наряды. Сформированы поисковые группы из сотрудников полиции, спасателей и охотников. Они прочесывают территорию лесного массива и близлежащих окрестностей, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
пропавшие без вести
 
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