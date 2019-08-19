В Бурятии два месяца ищут пропавшего подростка

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Парень сбежал из социального учреждения



В Бурятии полицейские разыскивают 15-летнего уроженца Гусиноозёрска. Жаргал Санжиев 16 июня самовольно покинул социальное учреждение в Кяхтинском районе, и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные короткие, брови широкие дугообразные, нос прямой.



Был одет: спортивная кофта тёмно-синяя с надписью на английском языке, спортивное трико и кроссовки чёрного цвета, подошва белая.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 8(914)638-70-77, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

