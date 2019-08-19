В Бурятии два месяца ищут пропавшего подростка

Парень сбежал из социального учреждения
В Бурятии полицейские разыскивают 15-летнего уроженца Гусиноозёрска. Жаргал Санжиев 16 июня самовольно покинул социальное учреждение в Кяхтинском районе, и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные короткие, брови широкие дугообразные, нос прямой.
Был одет: спортивная кофта тёмно-синяя с надписью на английском языке, спортивное трико и кроссовки чёрного цвета, подошва белая.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении стражи порядка просят сообщить в полицию по телефонам: 8(914)638-70-77, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
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Происшествия, Фото:
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