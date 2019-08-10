Он украл вещи и деньги 5 человек
Приговором районного суда житель республики признан виновным и осуждён за совершение краж и грабежей с незаконным проникновением в жилище. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Установлено, что мужчина по ночам искал незапертые двери квартир и домов, после чего крал оттуда деньги и имущество граждан. От рук ночного преступника пострадали 5 человек.
- Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд второй инстанции приговор признал законным и обоснованным, а назначенное жителю наказание - справедливым и соразмерным содеянному, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Житель Бурятии обчищал квартиры по ночам
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