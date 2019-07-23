Он нарушил порядок рассмотрения обращений граждан
В Бурятии прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации муниципального образования «Тункинский район».
27 декабря прошлого года местный житель обратился в районную администрацию с заявлением о некачественном оказании услуг пансионатом. Лишь 12 марта этого года, с нарушением установленного законом 7-дневного срока, заявление было направлено в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе для рассмотрения по существу. Ответ заявителю вопреки закону в 30-дневный срок не дан.
Прокуратура внесла представление руководителю администрации района. Оно было удовлетворено, и два лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а именно нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, в отношении и.о. заместителя руководителя администрации. Мировым судьей судебного участка Тункинского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
В Бурятии прокуратура добилась штрафа для замглавы Тунки
Происшествия, Фото:
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