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В Бурятии прокуратура добилась штрафа для замглавы Тунки

В Бурятии прокуратура добилась штрафа для замглавы Тунки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он нарушил порядок рассмотрения обращений граждан

В Бурятии прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации муниципального образования «Тункинский район».

27 декабря прошлого года местный житель обратился в районную администрацию с заявлением о некачественном оказании услуг пансионатом. Лишь 12 марта этого года, с нарушением установленного законом 7-дневного срока, заявление было направлено в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе для рассмотрения по существу. Ответ заявителю вопреки закону в 30-дневный срок не дан.

Прокуратура внесла представление руководителю администрации района. Оно было удовлетворено, и два лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, а именно нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, в отношении и.о. заместителя руководителя администрации. Мировым судьей судебного участка Тункинского района должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
прокуратура штраф Тункинский район Бурятия
 
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