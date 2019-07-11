«Меня убивают»: Поймавший «белочку» житель Бурятии ворвался в чужую квартиру

Неадекватный мужчина сильно перепугал спящих женщин



В ноябре 2018 года бабушка, её дочь и внучка спали у себя дома. Около шести часов утра пенсионерка проснулась от стука в окно. К ним в квартиру ломился неизвестный мужчина, крича, что его убивают.



Он ворвался в дом, побежал в ванную и заперся. Там отодвинул стиральную машину и спрятался за ней. Всё это сопровождалось криками: «Меня убивают», «За мной гонятся». Перепуганные женщины просили его уйти и предупреждали, что вызовут полицию, но мужчина не реагировал на их слова.



Тогда улан-удэнки вызвали правоохранителей, и те вызволили незваного гостя.



Как выяснилось, 37-летний житель Баргузинского района Бурятии «поймал белочку». В столицу республики он приехал на заработки. На стройке он трудился разнорабочим.



После очередного рабочего дня отправился к знакомым употреблять спиртное. Но точную хронологию событий того дня не помнит, так как имеет провалы в памяти.



Он вспомнил, что как-то оказался в районе гаражного кооператива, его что-то тревожило, он был в панике. Что тому стало причиной, он не помнил. Как оказался на гараже и травмировал там ногу, тоже останется загадкой.



В панике он начал искать место, где можно укрыться, тут увидел лестницу возле окна в квартиру на первом этаже и побежал к ней. На окне была незакрытая решётка, мужчина начал стучать в окно. Потом он ногой выбил створку пластикового окна, пробрался в квартиру и спрятался в ванной.



Прибывшие полицейские вызволили мужчину, медики оказали помощь, поскольку у него была повреждена нога. Потом мужчина постепенно пришёл в себя.



На суде он полностью признал свою вину и раскаялся, что перепугал женщин.



- Мужчина совершил запрещённое уголовное деяние, предусмотренное статьёй 139 УК РФ «Незаконное проникновеннее в жилище, совершённое против воли живущего в нём лица». Он признан невменяемым на момент совершения преступления. В момент совершения преступления он не мог осознавать фактический характер, общественно-опасный вид, руководить своими действиями вследствие временного психического расстройства, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.



В 2014 году он развёлся со своей женой. Дома в Баргузинском районе остались двое детей. После этого у него начались проблемы. В 2017 году он находился на стационарном лечении за употребление наркотиков, был поставлен на учёт. Периодически у него случались запои, злоупотребляет спиртным.



В квартиру улан-удэнок сельчанин ворвался из-за «белой горячки».



Суд отправил мужчину на принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра и нарколога.

