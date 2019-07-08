В Братске в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

Он не уступил дорогу «Хёндаю»



Накануне произошла авария на улице Курчатова в Центральном районе Братска. 16-летний подросток, управлявший мотоциклом «Минск», выезжая с территории автозаправочной станции, не уступил дорогу автомобилю «Хендай Санта Фе». В результате подросток получил травмы.



По факту ДТП проводится проверка. В отношении юного мотоциклиста составлены административные материалы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке водителем, не имеющим права на управления.



Также будет рассмотрен вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности.



Управление транспортным средством лицом, не достигшим 18 лет возраста и не имеющим водительского удостоверения незаконно. С начала 2019 года на дорогах Братска и Братского района произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, с участием несовершеннолетних водителей. Травмы различной степени тяжести получили шесть подростков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

