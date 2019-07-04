В Улан-Удэ сгорел микроавтобус со знаком «Дети»

Сегодня в 12.30 часов на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошёл пожар на дороге. Напротив «Ольхона» и «Вегос-М» пламя объяло микроавтобус с наклейкой «Дети». «Газель» двигалась в сторону улицы Боевая.













О пострадавших пока не сообщается.



















