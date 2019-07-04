В Улан-Удэ сгорел микроавтобус со знаком «Дети»

Пожар произошёл на улице Сахьяновой
Сегодня в 12.30 часов на улице Сахьяновой в Улан-Удэ произошёл пожар на дороге. Напротив «Ольхона» и «Вегос-М» пламя объяло микроавтобус с наклейкой «Дети». «Газель» двигалась в сторону улицы Боевая.
На место прибыла одна пожарная машина. Огонь потушили.
О пострадавших пока не сообщается.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 мая на Удинском мосту сгорел автомобиль
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В апреле грузовик прямо на ходу загорелся
возле Селенгинского моста, недалеко от скульптуры «Мать Бурятия». Улицу Борсоева заволокло дымом, а из-за пожара центр города «встал» в пробке.
Пожар произошёл на улице Сахьяновой
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