В Иркутске водитель погиб в столкновении с грузовиком

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей и очевидцев ДТП, в результате которого погиб 32-летний водитель



Авария произошла ещё 22 марта. Около 6:30 часов на дороге «Иркутск-Листвянка», столкнулись автомобили «МКДУ-3» (комбинированная дорожная уборочная машина на базе «КамАЗа») и «Шкода Рапид». В результате случившегося водитель седана от полученных травм скончался.



Граждан, которые могут оказать помощь следствию, в том числе пешеходов, водителей, проезжавших в это время на машинах с видеорегистраторами, полиция просит обратиться в ГУ МВД России по Иркутской области по телефону (3952) 21-25-77 либо по телефону доверия – 21-68-88.

